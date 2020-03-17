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В Испании за сутки 2000 новых случаев коронавируса, умерли 150 человек

Вторник, 17 марта 2020, 12:17

В Испании за последние сутки зафиксировано почти 2000 случаев коронавируса, 150 инфицированных пациентов умерли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Всего в Испании с начала вспышки было подтверждено 11 178 случаев корона вируса, из них 9698 случаев до сих пор активны.

Из них 563 пациента находятся в реанимации, а общее количество людей, умерших от вируса, составляет 491.

Мадрид продолжает оставаться общиной с наибольшим количеством случаев: 43% или 4871 случай. Но в этом регионе также больше всего людей, которые выздоровели - 19% случаев.

После закрытия пограничных переходов министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка не исключает закрытия воздушного пространства.

Правительство Балеарских островов попросило 25000 туристов, которые остались на островах, вернуться в страны их проживания.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести 30-дневное ограничение на въезд иностранцев в ЕС с возможностью продления этого срока.

Темы: коронавирусCovid-2019Испания
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