В Испании, чтобы обойти карантин, предлагают собак в аренду

Жители Испании пытаются использовать выгул собак как повод для того, чтобы покинуть свой дом на фоне жестких правительственных мер по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Правительство Испании объявило чрезвычайное положение на прошлой неделе, введя 15-дневный период ограничений на передвижение. Примерно 47 миллионам испанцев запретили выходить из дома, позволив это делать только в случае чрезвычайных ситуаций - для работы или решения неотложных вопросов.

Одним из разрешенных поводов покинуть дом является выгул собак. Но, как сообщается, некоторые люди используют это исключение, чтобы обойти правила. Например, выходят на длительные прогулки с игрушечными животными.

Полиция опубликовала в Twitter видео мужчины, который шел по улице с игрушечной собакой на поводке, в то время как к нему подъехал полицейский автомобиль. Людей предупреждают о штрафах, если они будут пытаться обмануть полицию.

Pedimos SENSATEZ durante el #EstadoDeEmergencia por culpa del #COVID19.



Estamos ante una situación MUY GRAVE como para andar por la calle intentando engañar a la @policia... NO nos engañas y además serás sancionado.



Es una cuestión de salud pública.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/67cjOMNdC3 — JUPOL (@JupolNacional) March 16, 2020

В некоторых частях Испании владельцы собак предлагают сдать своих животных в аренду. Диапазон цен за такую ​​услугу широк, но некоторые предлагают в аренду домашних животных за 50 евро.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда призвал владельцев собак не злоупотреблять. "Логично, что собаку следует выгуливать, но это нужно делать в течение минимально необходимого времени", - сказал он.

Испания является второй наиболее пострадавшей страной от коронавируса в Европе. За последние сутки там зафиксировано почти 2000 случаев коронавируса, 150 инфицированных пациентов умерли.

Всего в Испании с начала вспышки было подтверждено 11 178 случаев коронавируса. Умерших от вируса - 491 человек.

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