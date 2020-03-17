Карантин не повод прогуливать: подготовку к ВНО будут транслировать по телевизору

Во время карантина на телеканале "Рада" будут транслировать образовательные курсы для подготовки к независимому оцениванию.

Учебный материал также будет доступен на YouTube-канале Министерства образования и науки.

Проект стартует 17 марта в 18.30, сообщает пресс-служба МОН. .

"Карантин никогда не способствует качественному обучению - особенно от этого страдают ученики выпускных классов.

Именно поэтому по инициативе Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций мы хотим напомнить о том, что существуют онлайн-инструменты подготовки к ЕГЭ.

Те, кто имеют качественный интернет, смогут ознакомиться с уроками во время трансляций и быстро выбрать для прохождения лучший для себя курс.

А те, кто не имеют качественного подключения, смогут смотреть уроки на ТК "Рада", - отметила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.

Первые выпуски будут посвящены лекциям по украинскому языку и литературе, биологии, математике и истории Украины.

Полный контент курсов подготовки к ЕГЭ по тестам, задачам и конспектам занятий можно пройти самостоятельно на образовательных платформах: