Карантин не повод прогуливать: подготовку к ВНО будут транслировать по телевизору

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Вторник, 17 марта 2020, 18:35

Во время карантина на телеканале "Рада" будут транслировать образовательные курсы для подготовки к независимому оцениванию.

Учебный материал также будет доступен на YouTube-канале Министерства образования и науки.

Проект стартует 17 марта в 18.30, сообщает пресс-служба МОН. .

"Карантин никогда не способствует качественному обучению - особенно от этого страдают ученики выпускных классов.

Именно поэтому по инициативе Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций мы хотим напомнить о том, что существуют онлайн-инструменты подготовки к ЕГЭ.

Те, кто имеют качественный интернет, смогут ознакомиться с уроками во время трансляций и быстро выбрать для прохождения лучший для себя курс.

 А те, кто не имеют качественного подключения, смогут смотреть уроки на ТК "Рада", - отметила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.

Первые выпуски будут посвящены лекциям по украинскому языку и литературе, биологии, математике и истории Украины.

Полный контент курсов подготовки к ЕГЭ по тестам, задачам и конспектам занятий можно пройти самостоятельно на образовательных платформах:

  • EdEra;
  • ILearn (Освитория)
  • Prometheus;
  • BeSmart;
  • Учебные ролики будут транслироваться со среды по пятницу в утреннее (8:00 - 9:00) и вечернее время (18:30 - 21:00).
  • А также в выходные дни - 6:00 подряд, начиная с 10 утра.

Украинская правда
Темы: Минобразования карантин коронавирус


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