Карантин не повод прогуливать: подготовку к ВНО будут транслировать по телевизору
Во время карантина на телеканале "Рада" будут транслировать образовательные курсы для подготовки к независимому оцениванию.
Учебный материал также будет доступен на YouTube-канале Министерства образования и науки.
Проект стартует 17 марта в 18.30, сообщает пресс-служба МОН. .
"Карантин никогда не способствует качественному обучению - особенно от этого страдают ученики выпускных классов.
Именно поэтому по инициативе Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций мы хотим напомнить о том, что существуют онлайн-инструменты подготовки к ЕГЭ.
Те, кто имеют качественный интернет, смогут ознакомиться с уроками во время трансляций и быстро выбрать для прохождения лучший для себя курс.
А те, кто не имеют качественного подключения, смогут смотреть уроки на ТК "Рада", - отметила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.
Первые выпуски будут посвящены лекциям по украинскому языку и литературе, биологии, математике и истории Украины.
Полный контент курсов подготовки к ЕГЭ по тестам, задачам и конспектам занятий можно пройти самостоятельно на образовательных платформах:
- EdEra;
- ILearn (Освитория)
- Prometheus;
- BeSmart;
- Учебные ролики будут транслироваться со среды по пятницу в утреннее (8:00 - 9:00) и вечернее время (18:30 - 21:00).
- А также в выходные дни - 6:00 подряд, начиная с 10 утра.