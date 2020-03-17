Православная церковь Украины утвердила молитву от коронавируса. Полный текст

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Вторник, 17 марта 2020, 19:26

Синод Православной церкви Украины утвердил общий текст молитвы на время пандемии Covid-19.

Источник: сообщение на сайте церкви

Дословно: "Синод призвал епископат, духовенство и паству с внимательностью и пониманием отнестись к рекомендациям, решениям и мерам со стороны государства и органов местного самоуправления и здравоохранения в связи с введением в Украине карантинных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса и заболевания COVID-19. По этому поводу были утверждены соответствующие практические наставления и общий текст молитвы в любое время губительной эпидемии, с благословением использовать и другие, предусмотренные церковной традицией молитвы".

Текст молитвы:

Господи, Боже наш, богатый милосердием и милостью, который Своим мудрым Провидением управляет нашей жизнью, выслушай нашу молитву, прими покаяние за грехи наши, прекрати эпидемию пагубную, которая постигла нас, как Ты и раньше прекращал губительные эпидемии среди людей.

Милосердный Спаситель, защити здоровье тех, кто на Тебя уповает. Целитель душ и тел наших, дай выздоровления тем, кто болеет, и подними их с ложа болезни и страданий. Благослови, Господи, укрепи и защити Своей благодатью всех тех, кто с благотворительностью и жертвенностью заботится о больных дома или в больницах. Избавь людей в нашем городе (селе, монастыре), в нашей стране и по всему миру от эпидемии пагубной, от болезней и страданий и научи нас ценить жизнь и здоровье как Твои дары. Дай нам, Боже, Твой мир и наполни наши сердца непоколебимой верой в Твою защиту, надеждой на Твою поддержку и любовь к Тебе и нашим ближним.

Ибо Твое дело миловать и спасать нас, Боже наш, и Тебе славу возносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Украинская правда
Темы: церковь Православная Церковь Украины коронавирус Covid-2019


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