Лидеры стран ЕС согласились закрыть внешние границы для борьбы с коронавирусом

Лидеры ЕС на саммите во вторник согласились на предложенное Еврокомиссией закрытие внешних границ ЕС и Шенгенской зоны как минимум на 30 дней в ответ на вспышку коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом после саммита заявил президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Во время саммита Европейского совета, проходившего по видеоконференции, государства-члены ЕС одобрили предложения Еврокомиссии по пограничным мерам, экономике, совместным государственным закупкам и исследованиям для борьбы с коронавирусом", - написала она в Twitter после саммита.

В заявлении на сайте Европейского сонета говорится, что для "ограничения распространение вируса в глобальном масштабе, лидеры согласились укрепить внешние границы, применяя скоординированное временное ограничение несущественных поездок в ЕС на период 30 дней".

Лидеры ЕС также одобрили руководящие принципы, предложенные Комиссией по управлению границами.

In today's #EUCO videoconference on #COVID19, EU Member States endorsed @EU_Commission proposals on border measures, the economy, joint public procurement and research to fight the #coronavirus.

More work ahead, the crisis requires it. pic.twitter.com/itgs2j0iWt — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 17, 2020

"Мы должны обеспечить пропуск лекарств, продуктов питания и товаров, и наши граждане должны иметь возможность путешествовать в свои страны", - сказал президент Европейского совета Шарль Мишель.

Страны ЕС также подчеркнули необходимость обмена информацией, разработки вакцины и предоставления ее всем нуждающимся. В этом отношении они продемонстрировали поддержку европейским компаниям.

Лидеры ЕС решили отложить очередной саммит, запланированный на 26 и 27 марта. Они договорились провести еще одну видеоконференцию на следующей неделе.