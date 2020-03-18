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ЕС обвиняет Россию в кампании по дезинформации относительно коронавируса – Reuters

Среда, 18 марта 2020, 12:57
ЕС обвиняет Россию в кампании по дезинформации относительно коронавируса – Reuters

Российские медиа развернули большую кампанию по дезинформации, направленную против Запада, чтобы ухудшить влияние коронавируса, создать панику и посеять недоверие в западных обществах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в официальном документе Европейской службы внешних действий, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Российская сторона распространяет фальшивые новости в интернете на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках, в которых содержатся противоречивые и запугивающие сообщения, говорится в документе. Их цель – усложнить коммуникацию в ЕС и то, как официальные органы власти в Европе сообщают своим гражданам о борьбе с пандемией.

"Идет большая дезинформационная кампания российских государственных СМИ и прокремлевских СМИ по COVID-19", - говорится во внутреннем документе от 16 марта.

Специализированная база данных ЕС зафиксировала почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе с 22 января.

Один из примеров российской кампании в отчете касается беспорядков в Новых Санжарах в конце февраля. Упоминается, в частности, фальшивое письмо от Министерства здравоохранения Украины о якобы пяти случаях заражения коронавирусом в Украине.

Также отчет цитирует ложные новости, созданные Россией в Италии, о том, что система здравоохранения страны не сможет справиться со вспышкой и врачи из-за нехватки коек будут выбирать, кто выживет, а кто умрет.

Еще один пример - фейковая новость о якобы заражении коронавирусом словацкого премьера Петера Пеллегрини, который мог передать инфекцию другим должностным лицам на недавних встречах на высшем уровне.

"Основная цель дезинформации Кремля - ​​обострить кризис здравоохранения в западных странах... это соответствует более широкой стратегии Кремля в попытках подорвать европейские общества", - добавляется в документе.

"Прокремлёвские ложные сообщения продвигают нарратив о том, что коронавирус был создан людьми и взят на вооружение Западом", - говорится в сообщении отчета службы.

Европейская служба внешних действий отказалась комментировать отчет непосредственно, но представитель службы заявил, что ЕС контактировал с Google, Facebook, Twitter и Microsoft, чтобы "обсудить распространение дезинформации вокруг вспышки COVID-19".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что обвинения ЕС необоснованы и лишены здравого смысла.

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Темы: РосcиякоронавирусдезинформациямедиаЕС
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