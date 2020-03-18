ЕС обвиняет Россию в кампании по дезинформации относительно коронавируса – Reuters

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Среда, 18 марта 2020, 13:57

Российские медиа развернули большую кампанию по дезинформации, направленную против Запада, чтобы ухудшить влияние коронавируса, создать панику и посеять недоверие в западных обществах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в официальном документе Европейской службы внешних действий, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Российская сторона распространяет фальшивые новости в интернете на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках, в которых содержатся противоречивые и запугивающие сообщения, говорится в документе. Их цель – усложнить коммуникацию в ЕС и то, как официальные органы власти в Европе сообщают своим гражданам о борьбе с пандемией.

Дополняется...

Темы: Росcия коронавирус дезинформация медиа ЕС


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