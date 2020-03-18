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Как украсть миллион по-украински: священника Лавры "нагрели" на "золотых" монетах

Среда, 18 марта 2020, 17:18
Как украсть миллион по-украински: священника Лавры нагрели на золотых монетах

Столичные правоохранители задержали группу лиц, которые под предлогом продажи антикрвариату обманули священнослужителя.

Источник: прокуратура Киева, информированный источник "Украинской правды"

Дословно прокуратура: "... задержана группа лиц, которые мошенническим путем завладели денежными средствами потерпевшего в сумме 500 тыс. гривен и пытались обмануть его в еще один миллион гривен".

Детали: К правоохранительным органам обратился священнослужитель (по данным УП - священник Киево-Печерской Лавры), который сообщил, что в феврале 2020 года приобрел у ранее незнакомых ему мужчин 150 золотых монет на сумму 500 тыс. гривен. Однако, экспертиза установила, что приобретенные им монеты не являются золотыми, а изготовлены из меди и цинка.

Через несколько дней один из злоумышленников снова позвонил потерпевшему с предложением приобрести еще 800 монет за 1 млн гривен.

По результатам предварительного расследования, начатого по факту мошенничества, правоохранителям удалось установить личности злоумышленников.

17 марта 2020 года в ходе контроля за совершением преступления четырех человек задержали с поличным при осуществлении очередной сделки.

Во время обыска у задержанных изъяли монеты из металла белого и желтого цвета, другие антикварные изделия, 2000 имитационных купюр украинской гривни номиналом 500 гривен, помеченные специальным раствором, а также другие вещественные доказательства.

Сейчас задержанным лицам сообщено о подозрении по ч. Ч. 3, 4 ст. 190 УК Украины и решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратура
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