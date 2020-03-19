Workplace Advanced будет бесплатным для экстренных служб и госслужащих

Платформа Workplace Advanced на год станет бесплатной для использования сотрудниками экстренных служб и государственных служащих из-за пандемии коронавируса.

Источник: сообщение Workplace

Детали: Как отмечается в опубликованном заявлении, важную роль во время вспышки COVID-19 играют именно экстренные службы и чиновники.

Именно такие сотрудники больше всех подвергаются опасности заболеть вирусом. Как и все остальные, они также смогут работать дистанционно или с помощью гаджетов.

Именно поэтому платформа решила предоставить бесплатный доступ к ее услугам для указанных организации на 12 месяцев.

"Сейчас как никогда важно, чтобы люди, которые играют важную роль, могли сосредоточиться на своей более эффективной работе, даже если они не могут присутствовать лично (на рабочем месте – УП)", – говорится в сообщении.

Workplace позволяет пользоваться такими инструментами как видеосвязь, создание групп, обмен файлами и сообщениями, чтобы поддерживать связь и информировать организации в реальном времени. Пользователи нажимают отметку "на рабочем месте" и могут выполнять ряд взаимодействий с коллегами.

Сейчас платформа уже работает, в частности, с правительством Сингапура и Лондонской пожарной командой. Также она поддерживает Всемирную организацию здравоохранения.

Справка: Запущенный в 2016 году Workplace имеет более 3 миллионов платных пользователей и сотрудничает со многими компаниями (Nestlé, Danone, Starbucks и другими).