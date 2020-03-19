Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Workplace Advanced будет бесплатным для экстренных служб и госслужащих

Четверг, 19 марта 2020, 05:25
Workplace Advanced будет бесплатным для экстренных служб и госслужащих

Платформа Workplace Advanced на год станет бесплатной для использования сотрудниками экстренных служб и государственных служащих из-за пандемии коронавируса.

Источник: сообщение Workplace

Детали: Как отмечается в опубликованном заявлении, важную роль во время вспышки COVID-19 играют именно экстренные службы и чиновники.

Именно такие сотрудники больше всех подвергаются опасности заболеть вирусом. Как и все остальные, они также смогут работать дистанционно или с помощью гаджетов.

Именно поэтому платформа решила предоставить бесплатный доступ к ее услугам для указанных организации на 12 месяцев.

"Сейчас как никогда важно, чтобы люди, которые играют важную роль, могли сосредоточиться на своей более эффективной работе, даже если они не могут присутствовать лично (на рабочем месте – УП)", – говорится в сообщении.

Workplace позволяет пользоваться такими инструментами как видеосвязь, создание групп, обмен файлами и сообщениями, чтобы поддерживать связь и информировать организации в реальном времени. Пользователи нажимают отметку "на рабочем месте" и могут выполнять ряд взаимодействий с коллегами.

Сейчас платформа уже работает, в частности, с правительством Сингапура и Лондонской пожарной командой. Также она поддерживает Всемирную организацию здравоохранения.

Справка: Запущенный в 2016 году Workplace имеет более 3 миллионов платных пользователей и сотрудничает со многими компаниями (Nestlé, Danone, Starbucks и другими).

Украинская правда
Темы: технологиикоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
технологии
"Это будет древний Рим": Маск и Цукерберг определились с местом поединка
Новые угрозы: как преступники и мошенники с помощью ИИ используют фото детей
Foxconn инвестирует $600 миллионов в Индию для производства компонентов для iPhone и чипов
Последние новости
04:54
ISW считает, что российские войска используют запрещенное химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
Все новости...
Реклама: