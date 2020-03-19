Поезда и спецсамолёты: Дещица рассказал, как выбраться из Перемышля, Варшавы и Праги

Примерно 3,5 тысячи граждан Украины заполнили специальный формуляр на сайте посольства Украины в Польше с указанием, что они не могут самостоятельно вернуться домой и ожидают помощи государства в организации выезда домой.

Источник: посол Украины в Польше Андрей Дещица в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Сейчас примерно 3,5 тысячи человек согласились, что хотят уехать из Польши".

Детали: По словам посла, 20 марта будет организован выезд украинцев из Перемышля через Львов в Киев четырьмя поездами "Укрзализныци".

Речь идет о выездах поездов в 10:18, 13:10, 15:45 и 18:59 (по местному времени) из Перемышля. Ориентировочная стоимость билета на проезд во втором классе – 700 грн, в первом – 1000 грн. Продажа билетов будет осуществляться на сайте "Укрзализныци". Об открытии онлайн-продажи билетов сообщат.

Дипломат обратил внимание, что граждане Украины самостоятельно должны добраться до Перемышля. В то же время, украинские консулы, почетные консулы в Польше, а также органы местной власти либо помогут им добраться до Перемышля, либо подскажут, каким образом это им сделать до 20 марта.

Посол Украины в Польше также проинформировал, что с польской и чешской сторонами достигнута договоренность о вывозе граждан Украины из Чехии польским поездом PKP Intercity.

Как минимум, это будет с чешско-польской границы, однако с чешской стороной ведут переговоры о том, чтобы поезд забрал граждан Украины из Праги, сказал дипломат.

Дещица также сообщил, что с польской стороной достигнута договоренность об организации 21 марта компанией SkyUp специальных авиарейсов на коммерческой основе из аэропорта Варшавы в Борисполь. Стоимость авиабилета – примерно 160 долларов США.

Он добавил, что если со стороны украинцев будет большой интерес к таким перелетам, то спецрейсов из Варшавы в Киев будет организовано несколько.

Посол Украины также отметил, что с польской стороной на всех уровнях достигнута договоренность, что в случае необходимости такие авиа- и железнодорожные спецрейсы можно будет организовать позже снова.

Украинский дипломат сообщил, что на трех открытых пунктах пропуска на украинско-польской границе ("Дорогуск – Ягодин", "Гребенное – Рава Русская", "Корчева – Краковец") продолжают работать украинские консулы, которые помогают украинцам пересекать границу.

По его словам, значительных скоплений граждан Украины на границе не наблюдается, самые крупные группы достигают 50-80 человек. С польской стороны границы их забирает украинский автобус, предоставленный при содействии Пограничной службы Украины, либо польские пограничники позволяют им перейти границу пешком.

Дещица сообщил, что пока не рассматривается вопрос возобновления работы пешеходного пункта пропуска "Медика – Шегини", поскольку три пункта пропуска справляются с нагрузкой.

Этому предшествовало: С 15 марта Польша запретила въезд иностранцев в страну в связи с распространением коронавируса. На следующий день это сделала также и Украина.