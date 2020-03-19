Князь Монако заразился коронавирусом

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Четверг, 19 марта 2020, 17:37

Князь Монако Альбер получил положительный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление княжеского дворца.

Альбер II, глава княжества Монако, продолжает работать со своего дома, и его состояние здоровья не вызывает беспокойства, заявили в княжеском дворце.

Информация о заражении князя появилась через три дня после того, как Серж Телле, премьер-министр города-государства, также получил положительный результат теста на коронавирус.

Таким образом, князь станет десятым жителем Монако, который заразился коронавирусом, поскольку правительство Монако объявило в среду, что число случаев заболевания в княжестве составляет девять.

Несколько часов назад принц Альберт II объявил об усилении мер в Монако, направленных на предотвращение распространения вируса.

Напомним, 19 марта стало известно о заражении коронавируса главного переговорщика ЕС по вопросам Brexit Мишеля Барнье.

Темы: коронавирус Covid-2019


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