Князь Монако заразился коронавирусом
Князь Монако Альбер получил положительный результат теста на коронавирус.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление княжеского дворца.
Альбер II, глава княжества Монако, продолжает работать со своего дома, и его состояние здоровья не вызывает беспокойства, заявили в княжеском дворце.
Информация о заражении князя появилась через три дня после того, как Серж Телле, премьер-министр города-государства, также получил положительный результат теста на коронавирус.
Таким образом, князь станет десятым жителем Монако, который заразился коронавирусом, поскольку правительство Монако объявило в среду, что число случаев заболевания в княжестве составляет девять.
Несколько часов назад принц Альберт II объявил об усилении мер в Монако, направленных на предотвращение распространения вируса.
Напомним, 19 марта стало известно о заражении коронавируса главного переговорщика ЕС по вопросам Brexit Мишеля Барнье.