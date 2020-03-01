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Декларацию с семейными врачами заключили 29 миллионов украинцев — Скалецкая

Воскресенье, 1 марта 2020, 23:44
Декларацию с семейными врачами заключили 29 миллионов украинцев — Скалецкая

По состоянию на 1 марта 2020 декларацию с семейными врачами заключили 29 млн. украинцев.

Источник: министр здравоохранения Зоряна Скалецька

Прямая речь: "Сегодня 1 марта, а это значит, что уже через месяц начнется следующий шаг изменений в системе оказания медицинской помощи. Заработает Программа медицинских гарантий. Имея направление семейного врача, можно будет получать оплаченную государством амбулаторную и стационарную медицинскую помощь, хирургическое вмешательство, пройти обследование, сделать вакцинацию, анализы, диагностику, получить лекарства. На сегодня уже 29000000 украинский заключили декларацию по семейным врачом. Обращаюсь к тем, кто этого еще не сделал - выбрать своего семейного врача.

 Это тот, кто должен дать совет как вести здоровый образ жизни, как разобраться в календаре прививок, как лучше предотвращать распространение тех или иных заболеваний, особенно в период повышения эпидемического порога гриппа, как разобраться в симптомах тех или иных заболеваний. То есть, семейный врач будет советчиком и поддержкой для того, чтобы вы были здоровы и меньше болели".

Предыстория:

  • Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая находится в зоне обсервации на территории медицинского центра "Новые Санжары". Там 20 февраля разместили 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из китайского Уханя, эпицентра распространения коронавируса.

Темы: Скалецкая
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