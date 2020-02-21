Скалецкая вошла в зону обсервации

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Пятница, 21 февраля 2020, 15:14

Министерка здравоохранения Зоряна Скалецкая вошла в зону обсервации на территории медицинского центра "Новые Санжары", где находятся граждане Украины и иностранцы, которых эвакуировали из Китая из-за вспышки коронавируса.

Источник: Facebook-страница Скалецкий

Дословно: "Итак, я наконец нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели.

Сегодня мы согласовали условия моего пребывания и меня запустили в зону обсервации. Общаюсь с епикажем.

В настоящее время все, кто находятся здесь, чувствуют себя хорошо. Людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не выявлено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая кампания".

Детали: По словам министра, в медцентре ей выделили отдельное рабочее помещение из-за необходимости работать и проводить постоянные совещания по скайпу и телефону.

 

Что было раньше: 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине.

Людей поселили в комнаты по два с отдельной канализационной системой и водоснабжением.

Жители Новых Санжар протестовали против завоза эвакуированных: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в схватку с полицейскими.

Правоохранителям пришлось оттеснять протестующих, чтобы завезти эвакуированных в медицинский центр.

Местные власти просили, чтобы эвакуированных из Китая не оставляли на обсервацию в медучреждении на территории поселка.

Скалецкая после протестов жителей Новых Санжар решила присоединиться к эвакуированным из Уханя украинцам в обсервации.

Президент Владимир Зеленский призвал общество не паниковать из-за эвакуированных из китайского города Ухань и проявить человечность.

Знать больше: Три экипажа, биозащита и сутки полета. Гендиректор SkyUp рассказал, как вывозили украинцев из Уханя

Напомним: 

  • Полиция начала два уголовных производства по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении полицейских. Во время столкновений с митингующими правоохранители задержали 24 человека. В столкновениях с протестующими пострадали 9 правоохранителей.
  • По состоянию на 21 февраля 23 задержанных - отпустили, 5 правоохранителей находятся в больнице, еще 4-х отпустили домой.

Украинская правда
Темы: Скалецкая коронавирус Covid-2019 Полтавская область


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