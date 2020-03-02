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В Китае улучшилось качество воздуха — NASA

Понедельник, 2 марта 2020, 00:29
В Китае улучшилось качество воздуха — NASA

Спутники NASA и Европейского космического агентства зафиксировали заметное снижение уровня загрязнения воздуха в Китае в феврале.

Источник: NASA

Детали: Первое фото показывает плотность концентрации диоксида азота (NO2) в атмосфере с 1 по 20 января, перед тем как власти Китая стали внедрять каран, а второе - с 10 по 25 февраля, когда ограничения уже ввели.

 
 

Снижению уровня загрязнения, вероятно, способствовало остановка производство на многих заводах страны. Исследователь качества воздуха в Центре космических полетов NASA Фей Лю отметил, что загрязнение воздуха имеет тенденцию уменьшаться в период праздников, поскольку многие предприятия закрываются. Однако, исследователи считают, что это снижение - больше, чем просто сезонное проявление или связанный с погодой эффект.

Прямая речь: "Это первый раз, когда я увидел такой резкий спад на такой большой территории. В этом году темпы снижения более значительны, чем в прошлые годы, и продолжаются дольше".

Предыстория:

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря прошлого года. В последние дни коронавирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии.
  • По состоянию на 27 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

Николай Донев, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусКитай
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