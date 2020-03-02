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Глава "Слуги народа": Этой весной точно нужно сажать

Понедельник, 2 марта 2020, 10:43
Глава Слуги народа: Этой весной точно нужно сажать

Председатель партии "Слуга народа" и заместитель председателя одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко заявляет, что этой весной точно надо начать посадки, которые они обещали во время предвыборной кампании.

Источник: выступление Корниенко на согласительном совете 2 марта

Прямая речь: "По обще политической ситуации. Действительно, пришла весна, много людей ожидают посадок, которые мы обещали в прошлом году. Понятно, что прошлой весной мы просто бы не успели это сделать. Этой весной точно это надо будет делать".

Детали: Именно поэтому, по словам Корниенко, очень важно 4 марта "провести очень серьезный разговор" с руководителями правоохранительных органов.

Корниенко добавил, что в первую очередь надо выяснить у руководителя Офиса генпрокурора Руслана Рябошапки, почему реформа прокуратуры "мешает выдвигать конкретные подозрения".

Также, по его словам, должен быть "разговор непростой с Национальным антикоррупционным бюро, которое долго рассказывало в течение последних 5 лет, что им мешает отсутствие политической воли".

Корниенко напомнил, что президент изменился, политическая воля изменилась, а работы НАБУ все равно не видно, поэтому "надо поднимать конкретные вопросы, как эту работу наладить".

Корниенко добавил, что есть вопросы и к руководителям МВД, СБУ и ГБР – в частности, по "текущей деятельности расследования тех резонансных дел, которые у всех на слуху".

По словам председателя партии "СН", сейчас общая задача всех "сделать так, чтобы справедливость в стране начала восстанавливаться – в форме посадок, не в форме посадок, но чтобы люди видели конкретный результат работы правоохранительной системы".

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Предыстория:

  • Зимой и весной 2019 года Украину заполонили билборды и сити-лайты от команды на то время кандидата в президенты Владимира Зеленского со словами "Весна покажет, кто где украл", "Придет весна – сажать будем", которая намекала на то, что после выборов президент Зеленский будет сажать коррупционеров.
  • Но уже на второй день после второго тура выборов, представитель команды Зеленского Александр Данилюк заявил, что президент не может сажать или не сажать людей.
  • Сам Зеленский в своем интервью до 100 дней президентства заявил, что судебные процессы над коррупционерами начнутся осенью 2019 года. 
  • По состоянию на весну 2020 года нет ни одного приговора по топ-коррупционерам, а громкие дела так и остаются нерасследованными.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Слуга народаОфис генпрокурораМВД
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