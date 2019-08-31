Зеленский об обещанных "посадках": Осенью ... все начнется

Источник: Интервью президента Украины Владимира Зеленского на канале "1+1", программа "100 дней президента Украины"

Владимир Зеленский заявил, что осенью текущего года могут начаться судебные процессы над коррупционерами, при этом он не исключил "аукциона уголовных дел".

Прямая речь: "Антикоррупционный суд, которого не было, 5 сентября начинает работать впервые в Украине. Там прошел конкурс, мне кажется, сейчас там появятся честные судьи. Далее - у нас появится генпрокурор. Это очень важный человек".

"И я думаю, что осенью, когда появятся и Антикоррупционный суд, и генпрокурор, все начнется", - добавил Зеленский.

На вопрос, будет ли "аукцион уголовных дел", как изобразили его авторы фильма "Слуга народа", Зеленский заявил: "Может быть".

"Посмотрим. Сколько не будет хватать денег в государстве", - добавил президент.

Предыстория: Одним из слоганов предвыборной кампании Зеленского был "Весна придет - сажать будем".

В апреле представитель команды тогдашнего кандидата в президенты Александр Данилюк заявил об ожиданиях избирателей привлечь к ответственности представителей власти за коррупционные преступления: "Относительно посадок. Что может сделать президент? Он не будет вмешиваться в процессы и мешать антикоррупционным органам делать свою работу. Сам он не может сажать или не сажать людей - тогда он ничем не будет отличаться от старой системы".