Зеленский об обещанных "посадках": Осенью ... все начнется

Источник: Интервью президента Украины Владимира Зеленского на канале "1+1", программа "100 дней президента Украины"

Владимир Зеленский заявил, что осенью текущего года могут начаться судебные процессы над коррупционерами, при этом он не исключил "аукциона уголовных дел".

Прямая речь: "Антикоррупционный суд, которого не было, 5 сентября начинает работать впервые в Украине. Там прошел конкурс, мне кажется, сейчас там появятся честные судьи. Далее - у нас появится генпрокурор. Это очень важный человек".

"И я думаю, что осенью, когда появятся и Антикоррупционный суд, и генпрокурор, все начнется", - добавил Зеленский.

На вопрос, будет ли "аукцион уголовных дел", как изобразили его авторы фильма "Слуга народа", Зеленский заявил: "Может быть".

"Посмотрим. Сколько не будет хватать денег в государстве", - добавил президент.

Он добавил: "Я думаю, что есть уголовные дела, есть такие люди ... Родину продавать нельзя. Поэтому некоторые дела в коем случае нельзя продавать. И под залог некоторым людям нельзя выходить".

Зеленский также выразил уверенность, что до конца 2019 года будет прекращена контрабанду.

"Мы закончим контрабанду, когда будет реформирована таможенная служба и налоговая. Мы это все сделаем. Думаю, до конца 2019 мы прибьем "контрабас". Мы остановили большое количество контрабанды. Они действительно очень боятся. И действительно на таможне и на границе, очень сильно, в разы уменьшилась контрабанда. Они стоят, они не знают, куда нести", - заявил он.

Также Зеленский прокомментировал возможность возникновения групп влияния в политсиле "Слуга народа" в новоизбранном парламенте.

"К ним уже ходят люди. ... Они знают, что я по телефону говорил уже некоторым. Я им говорил откровенно: я вас прибью. Найду и прибью просто. Я им сказал. Это просто позор. Поэтому они знают мое отношение", - заявил президент.

Предыстория: Одним из слоганов предвыборной кампании Зеленского был "Весна придет - сажать будем".

В апреле представитель команды тогдашнего кандидата в президенты Александр Данилюк заявил об ожиданиях избирателей привлечь к ответственности представителей власти за коррупционные преступления: "Относительно посадок. Что может сделать президент? Он не будет вмешиваться в процессы и мешать антикоррупционным органам делать свою работу. Сам он не может сажать или не сажать людей - тогда он ничем не будет отличаться от старой системы".

Напомним,