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Зеленский об обещанных "посадках": Осенью ... все начнется

Суббота, 31 августа 2019, 22:49
Зеленский об обещанных посадках: Осенью ... все начнется

Источник: Интервью президента Украины Владимира Зеленского на канале "1+1", программа "100 дней президента Украины"

Владимир Зеленский заявил, что осенью текущего года могут начаться судебные процессы над коррупционерами, при этом он не исключил "аукциона уголовных дел".

Прямая речь: "Антикоррупционный суд, которого не было, 5 сентября начинает работать впервые в Украине. Там прошел конкурс, мне кажется, сейчас там появятся честные судьи. Далее - у нас появится генпрокурор. Это очень важный человек".

"И я думаю, что осенью, когда появятся и Антикоррупционный суд, и генпрокурор, все начнется", - добавил Зеленский.

На вопрос, будет ли "аукцион уголовных дел", как изобразили его авторы фильма "Слуга народа", Зеленский заявил: "Может быть".

"Посмотрим. Сколько не будет хватать денег в государстве", - добавил президент.

Он добавил: "Я думаю, что есть уголовные дела, есть такие люди ... Родину продавать нельзя. Поэтому некоторые дела в коем случае нельзя продавать. И под залог некоторым людям нельзя выходить".

Зеленский также выразил уверенность, что до конца 2019 года будет прекращена контрабанду.

"Мы закончим контрабанду, когда будет реформирована таможенная служба и налоговая. Мы это все сделаем. Думаю, до конца 2019 мы прибьем "контрабас". Мы остановили большое количество контрабанды. Они действительно очень боятся. И действительно на таможне и на границе, очень сильно, в разы уменьшилась контрабанда. Они стоят, они не знают, куда нести", - заявил он.

Также Зеленский прокомментировал возможность возникновения групп влияния в политсиле "Слуга народа" в новоизбранном парламенте.

"К ним уже ходят люди. ... Они знают, что я по телефону говорил уже некоторым. Я им говорил откровенно: я вас прибью. Найду и прибью просто. Я им сказал. Это просто позор. Поэтому они знают мое отношение", - заявил президент.

Предыстория: Одним из слоганов предвыборной кампании Зеленского был "Весна придет - сажать будем".

В апреле представитель команды тогдашнего кандидата в президенты Александр Данилюк заявил об ожиданиях избирателей привлечь к ответственности представителей власти за коррупционные преступления: "Относительно посадок. Что может сделать президент? Он не будет вмешиваться в процессы и мешать антикоррупционным органам делать свою работу. Сам он не может сажать или не сажать людей - тогда он ничем не будет отличаться от старой системы".

Напомним,

  • Общественные активисты требовали создания Антикоррупционного суда, а антикоррупционные органы сетовали, что без него их работа неэффективна.
  • В июне 2018 Верховная Рада по инициативе президента приняла соответствующие решения.
  • 6 марта Высшая квалификационная комиссия судей объявила 39 победителей среди кандидатов в Высший антикоррупционного суда, в частности это: 22 судьи, 13 адвокатов и 4 ученых. 27 судей работать судьями Высшего антикоррупционного суда, еще 12 - судьями апелляционной палаты.
  • Общественный совет добродетели обнаружила в перечне победителей конкурса ВККС 16 человек, которых ранее признали недобросовестные, в частности племянника одиозного Сергея Кивалова - Сергея Могилу.
  • В начале апреля были назначены судьи Высшего антикоррупционного суда Украины, 38 судей приняли присягу.
  • Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняли решение о начале работы вновь суда 5 сентября 2019 года. 
  • Замглавы офиса президента Руслан Рябошапка, назначенный 29 августа новоизбранной Верховной Радой генеральным прокурором, заявлял, что до конца года ожидается более 20 приговоров, которые должен вынести Высший антикоррупционный суд Украины.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийАнтикоррупционный судГенпрокуратуракриминал
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