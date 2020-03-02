В Россию только по загранпаспортам: людей уже заворачивают на границе

Пограничники фиксируют спокойную ситуацию по изменению порядка пересечения границы с Россией, за сутки по загранпаспортам выехало почти 7 тысяч граждан, до 15 человек получили отказ в пересечении из-за отсутствия необходимого документа.

Источник: пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Почти 7000 граждан Украины поехали в Россию за минувшие сутки и только примерно 15 прибыли на границу с внутренними паспортами. Им отказано в пересечении границы.

Пока мы не видим какого-то большого недовольства людей из-за изменения порядка поездок. Насколько мне известно, даже один человек, который не смог попасть в Россию, потому что имел внутренний паспорт, сказала: "ну значит такая судьба: сегодня не смогу попасть, но сделаю себе документ и тогда поеду".

Детали: Демченко объясняет, что нововведение существенно ускоряет оформление граждан на государственной границе, поскольку данные и внутреннего паспорта и свидетельства о рождении пограничникам приходилось фактически в ручном режиме забивать в базу: фамилия, имя, отчество, номер и серия документа, гражданство. В то же время загранпаспорта считываются ридерами сразу.

Плюс это составляющая безопасности, потому что свидетельство о рождении и внутренний паспорт гражданина Украины легче подделать, чем зарубежный.

Дети до 16 лет могут следовать через границу с РФ по свидетельству о рождении.

Относительно статистики за предыдущие годы, представитель ГПСУ отметил, что на нее существенно повлияли отношения между странами и особенно – агрессия России в отношении нашей страны.

В 2013 году было зафиксировано 6 миллионов 200 тысяч пересечений границы с РФ (еще действовало авиационное сообщение -ред.), в 2018 году – 4,1 млн пересечений, за 2019 год – 3,9 миллиона.

Дополнительно: Изменение порядка пересечения границы с РФ никоим образом не касается Крыма. Крым – это временно оккупированная территория Украины. Порядок поездок туда регламентируется постановлением Кабинета министров № 367 от 4 июня 2015 года.

Въезд на временно оккупированную территорию Украины для украинцев может быть и по внутренним паспортам. Дети до 16-летнего возраста могут пересекать админграницу с Крымом также при предъявлении паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Из Крыма могут ехать и по свидетельству о рождении, но для оформления паспортов.

Что предшествовало: Согласно постановлению правительства, с 1 марта 2020 года украинцы не могут пересекать государственную границу из Украины в РФ на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта) или свидетельства о рождении. Только загранпаспорт (старого образца или новый - биометрический).

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что нововведение относительно поездок в Россию только по заграничным паспортам будет стимулировать украинцев к оформлению этого документа.

Почему это важно: Россия с 2014 года осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, аннексировав Крымский полуостров и поддерживая незаконные вооруженные формирования на Донбассе.