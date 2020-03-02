Бог, СССР, союз мужчины и женщины: Путин внес свои поправки в Конституцию России

8439 просмотров
Понедельник, 2 марта 2020, 18:02

Президент России Владимир Путин предлагает прописать в Конституции правопреемственность страны от СССР.

Источник: ТАСС со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого, Interfax.ru со ссылкой на слова спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина

Детали: По словам Володина, новые правки, которые Путин внес на рассмотрение Думы, предусматривающие правопреемственность России от Советского Союза.

Также есть правка, указывающая на недопустимость действий и призывов к отчуждению частей территории РФ.

"Важнейшим достоянием Российской Федерации", в соответствии с поправками Путина, являются дети.

Володин рассказал, что Путин также внес поправку, которая закрепляет использование русского языка на всей территории страны, но дает право республикам устанавливать национальные языки как государственные.

Путин также предложил зафиксировать в Конституцию брак как союз мужчины и женщины.

Также в Конституции РФ будет сформулирована поправка, упоминающая бога.

Дословно: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство".

Читайте также: Вечный царь России. Почему Путин разогнал правительство и переписывает Конституцию

Что было раньше: Общероссийское голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации проведут 22 апреля, но в Кремле уверяют, что дата не связана в днем рождения Владимира Ленина.

Темы: Путин Росcия Конституция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Путин и Эрдоган встретятся на следующей неделе 1 марта 2020, 06:00
Предполагаемая дочь Путина возглавила Институт искусственного интеллекта 28 февраля 2020, 11:58
Турция: Россия знала места дислокации убитых военных, там не было повстанцев 28 февраля 2020, 11:40
Все новости
Главные новости
Смерть экс-главы правления "Интера": следственный эксперимент в доме Кожары сорван
Интерпол пересмотрит розыск и задержание Мельничука – Аваков
Коронавирус в ЕС: уровень риска заболевания повысили до "высокого"
В Россию только по загранпаспортам: людей уже заворачивают на границе
Все новости
Фото

Когда ваш парикмахер оказался не лучшим в своем деле

исследование

Мужчины более склонны к сердечному приступу

Опыт

Протанцевать жизнь: три теплые истории бабушек

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!