Бог, СССР, союз мужчины и женщины: Путин внес свои поправки в Конституцию России

Президент России Владимир Путин предлагает прописать в Конституции правопреемственность страны от СССР.

Источник: ТАСС со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого, Interfax.ru со ссылкой на слова спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина

Детали: По словам Володина, новые правки, которые Путин внес на рассмотрение Думы, предусматривающие правопреемственность России от Советского Союза.

Также есть правка, указывающая на недопустимость действий и призывов к отчуждению частей территории РФ.

"Важнейшим достоянием Российской Федерации", в соответствии с поправками Путина, являются дети.

Володин рассказал, что Путин также внес поправку, которая закрепляет использование русского языка на всей территории страны, но дает право республикам устанавливать национальные языки как государственные.

Путин также предложил зафиксировать в Конституцию брак как союз мужчины и женщины.

Также в Конституции РФ будет сформулирована поправка, упоминающая бога.

Дословно: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство".

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Что было раньше: Общероссийское голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации проведут 22 апреля, но в Кремле уверяют, что дата не связана в днем рождения Владимира Ленина.