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ВОЗ: Распространение коронавируса можно остановить, в отличие от гриппа

Понедельник, 2 марта 2020, 22:55
ВОЗ: Распространение коронавируса можно остановить, в отличие от гриппа

За минувшие сутки зафиксировано почти в девять раз больше новых случаев заболевания на коронавирус за пределами Китая, чем внутри, но в ВОЗ уверены, что распространение болезни можно остановить - в отличие от сезонного гриппа.

Источник: заявление директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса на пресс-конференции в Женеве, которую цитирует Reuters.

Прямая речь Гебрейесуса: "Мы находимся на неизведанной территории - мы никогда раньше не видели респираторного патогена, который передается в обществе, но в то же время может быть сдержан правильными мерами.

Если бы это была эпидемия гриппа, мы бы ожидали увидеть широкое распространение среди населения по всему миру сейчас и усилия по ее замедлению или сдерживания ни были эффективными.

Но сдерживания COVID возможно и должно оставаться первоочередным приоритетом для всех стран ".

Детали: По его словам, количество случаев COVID-19 в Китае продолжает сокращаться, и в воскресенье было зарегистрировано 206 новых инфекций, самый низкий показатель за период с 22 января.

Директор ВОЗ отмечает, что с 8739 случаев, о которых сообщили 61 страна за пределами Китая, 81% есть только в четырех странах. Между тем среди других 57 пострадавших стран 38 сообщили о 10 случаях или меньше, 19 сообщили лишь об одном случае, и "значительное количество стран уже имело вирус".

Руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что сдерживание и значительное замедление распространения вируса позволяет органам здравоохранения и лабораториям подготовиться и разработать лекарства и вакцины.

Он отметил, что крайние меры, принимаемые властями в Ухане для прекращения распространения вируса, вероятно, не нужны в других местах.

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Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе. 
  • По состоянию на утро 2 марта от коронавируса умерли 3048 человек, зафиксировано более 89 000 случаев заболевания, более 45 000 человек выздоровели.

Украинская правда

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