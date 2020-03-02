ВОЗ: Распространение коронавируса можно остановить, в отличие от гриппа

1885 просмотров
Понедельник, 2 марта 2020, 23:55

За минувшие сутки зафиксировано почти в девять раз больше новых случаев заболевания на коронавирус за пределами Китая, чем внутри, но в ВОЗ уверены, что распространение болезни можно остановить - в отличие от сезонного гриппа.

Источник: заявление директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса на пресс-конференции в Женеве, которую цитирует Reuters.

Прямая речь Гебрейесуса: "Мы находимся на неизведанной территории - мы никогда раньше не видели респираторного патогена, который передается в обществе, но в то же время может быть сдержан правильными мерами.

Если бы это была эпидемия гриппа, мы бы ожидали увидеть широкое распространение среди населения по всему миру сейчас и усилия по ее замедлению или сдерживания ни были эффективными.

Но сдерживания COVID возможно и должно оставаться первоочередным приоритетом для всех стран ".

Детали: По его словам, количество случаев COVID-19 в Китае продолжает сокращаться, и в воскресенье было зарегистрировано 206 новых инфекций, самый низкий показатель за период с 22 января.

Директор ВОЗ отмечает, что с 8739 случаев, о которых сообщили 61 страна за пределами Китая, 81% есть только в четырех странах. Между тем среди других 57 пострадавших стран 38 сообщили о 10 случаях или меньше, 19 сообщили лишь об одном случае, и "значительное количество стран уже имело вирус".

Руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что сдерживание и значительное замедление распространения вируса позволяет органам здравоохранения и лабораториям подготовиться и разработать лекарства и вакцины.

Он отметил, что крайние меры, принимаемые властями в Ухане для прекращения распространения вируса, вероятно, не нужны в других местах.

Читайте также: 

Коммуникация - это все. Говорим о коронавирусе, эвакуации украинцев и готовности страны

Новосанжарский стыд. Как власть довела эвакуацию людей до паники в Украине

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Напомним: 

  • Неизвестным ранее коронавирусом COVID 2019 начали болеть с декабря 2019 года. Спустя два месяца вирус начал быстро распространяться в Европе. 
  • По состоянию на утро 2 марта от коронавируса умерли 3048 человек, зафиксировано более 89 000 случаев заболевания, более 45 000 человек выздоровели.

Украинская правда


powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Зеленскому предлагают трех кандидатов на пост министра обороны – источник
Названа причина авиакатастрофы, в которой погиб экс-министр Кутовой
Перед созывом Рады Арахамия считал, что Гончарук останется
Смерть экс-главы правления "Интера": следственный эксперимент в доме Кожары сорван
Все новости
Видео

Неуважение, гомофобия, эйджизм: 5 видео о дискриминации в Украине

Фото

Найдите отличия: как климатические изменения показали через известные картины

Образование

Уроки без мороки: как помочь своим детям в учебе, советует Барбара Окли

Поиск по сайту
Архив
Весь архів