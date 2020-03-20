В МОЗ обещают, что маски и антисептики появятся через несколько дней

Ситуация с наличием средств индивидуальной защиты в медучреждениях и аптеках улучшится за 3-4 дня, уверен заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Источник: слова Виктора Ляшко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Был определенный дефицит, поэтому мы выделили дополнительные средства, проводится закупка и будут дополнительные поставки. Я думаю, что через 3-4 дня ситуация СИЗ в медицинских и аптечных учреждениях значительно улучшиться".

Детали: Ляшко напомнил, что 3 февраля 2020 года был утвержден национальный план противодействия инфекционным заболеваниям, согласно которому ответственность за обеспечение медучреждений средствами индивидуальной защиты была возложена на органы местного самоуправления, которые являются собственниками этих учреждений.

Он сообщил, что Минздрав провел встречу с самыми крупными производителями антисептиков, на которой "обсудили вопрос, почему их нет на рынке".

Ляшко заверил, что выявленные по итогам этой встречи "бюрократические барьеры" будут устранен6ы уже в ближайшие дни.

По его словам, первый вопрос был в регистрации дезинфицирующих средств, "возник один бюрократичный барьер", который в ближайшее время решат – и до следующей среды этот вопрос будет снят.

Ляшко также сообщил, что вопрос с наличием сырья для производства антисептиков также будет решён в ближайшие дни.

Прямая речь: "Спирт, который используется для производства антисептиков в обычном режиме, это глобальная проблема, его нельзя достать. Но Украина является одним из лидеров производства спирта этилового, который также используется как антисептик, поэтому много кто меняет свои рецептуры.

Мы параллельно решаем, как снять один бюрократический барьер, который облагает акцизом производителей дезинфицирующих средств".