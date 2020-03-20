Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Штаб-квартиру НАТО в Брюсселе закрыли для журналистов

Пятница, 20 марта 2020, 08:06
Штаб-квартиру НАТО в Брюсселе закрыли для журналистов

Журналистам закрыли доступ в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе из-за распространения коронавируса и ограничительных мер, принятых властями Бельгии.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАТО, имеющемся в распоряжении "Европейской правды".

"В соответствии с последними мерами, принятыми бельгийскими властями для сокращения передвижений и собраний в Бельгии, информируем вас, что физический доступ в штаб-квартиру будет невозможен до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

"В свете вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) штаб-квартира НАТО внимательно следит за ситуацией и продолжает принимать превентивные меры для обеспечения благополучия и безопасности всех сотрудников и посетителей НАТО", - отметили в Альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 марта представлял в штаб-квартире свой ежегодный отчет за 2019 год и впервые в истории это было сделано через видеоконференцию, а вопросы задавались по Skype.

Он заявил, что вспышка коронавируса не влияет на способность Североатлантического альянса проводить свои миссии и обеспечивать защиту союзников.

В Бельгии состоянию на вечер 19 марта подтверждено 1795 случаев заболевания коронавирусом, умер 21 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019НАТОБельгияСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
04:54
ISW считает, что российские войска используют запрещенное химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
Все новости...
Реклама: