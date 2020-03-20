Штаб-квартиру НАТО в Брюсселе закрыли для журналистов

Журналистам закрыли доступ в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе из-за распространения коронавируса и ограничительных мер, принятых властями Бельгии.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАТО, имеющемся в распоряжении "Европейской правды".

"В соответствии с последними мерами, принятыми бельгийскими властями для сокращения передвижений и собраний в Бельгии, информируем вас, что физический доступ в штаб-квартиру будет невозможен до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

"В свете вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) штаб-квартира НАТО внимательно следит за ситуацией и продолжает принимать превентивные меры для обеспечения благополучия и безопасности всех сотрудников и посетителей НАТО", - отметили в Альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 марта представлял в штаб-квартире свой ежегодный отчет за 2019 год и впервые в истории это было сделано через видеоконференцию, а вопросы задавались по Skype.

Он заявил, что вспышка коронавируса не влияет на способность Североатлантического альянса проводить свои миссии и обеспечивать защиту союзников.

В Бельгии состоянию на вечер 19 марта подтверждено 1795 случаев заболевания коронавирусом, умер 21 человек.