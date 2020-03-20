В Баварии строго ограничили передвижение людей

Бавария стала первой федеральной землей Германии, которая вводит строгие ограничения на передвижение людей для борьбы с распространением коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

"Мы почти полностью прекращаем общественную жизнь", - сказал в пятницу глава Баварии Маркус Зедер, объявляя фундаментальные ограничения для баварцев.

С субботы покидать свою квартиру жителям Баварии разрешено лишь по уважительным причинам. К ним относятся работа, совершение покупок, посещение врача и аптеки, помощь другим, посещение "партнеров по жизни", а также спорт и передвижения на свежем воздухе - но только изолированно или с людьми, с которыми живет человек.

По словам Зедера, с полуночи все федеральные земли хотят закрыть все рестораны. В течение последующих 14 дней заведения питания будут работать только на доставку или заказ "с собой". "Все остальные федеральные земли также хотят это внедрить", - сказал премьер Баварии.

По состоянию на 20 марта в Баварии есть по меньшей мере 3107 человек с положительным результатом теста на коронавирус. 15 человек умерли.