В Германии число заражений коронавирусом превысило 16600

Количество заражений коронавирусом в Германии за последние сутки выросло на 2705 случаев, до 16 662.

Об этом со ссылкой на данные федерального Института Роберта Коха сообщает Spiegel, передает "Европейская правда".

Университет Джона Хопкинса (JHU), базирующейся в американском городе Балтимор, сообщил о 19 848 инфицированных людей.

Институт, который учитывает только данные, переданные в электронном виде с федеральных земель, и обновляет свой список один раз в день, зарегистрировал на это время 47 смертей, а JHU - 68 смертей.

Напомним, накануне Бавария стала первой федеральной землей Германии, которая вводит строгие ограничения на передвижение людей для борьбы с распространением коронавирус.

С субботы покидать собственную квартиру жителям Баварии разрешено только по уважительным причинам. К ним относятся добирания на работу, совершение покупок, посещение врача и аптеки, помощь другим, посещение "партнеров по жизни", а также спорт и передвижения на свежем воздухе - но только изолированно или с людьми, с которыми живет человек.