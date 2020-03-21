В Германии число заражений коронавирусом превысило 16600

1116 просмотров
Суббота, 21 марта 2020, 12:57

Количество заражений коронавирусом в Германии за последние сутки выросло на 2705 случаев, до 16 662.

Об этом со ссылкой на данные федерального Института Роберта Коха сообщает Spiegel, передает "Европейская правда".

Университет Джона Хопкинса (JHU), базирующейся в американском городе Балтимор, сообщил о 19 848 инфицированных людей.

Институт, который учитывает только данные, переданные в электронном виде с федеральных земель, и обновляет свой список один раз в день, зарегистрировал на это время 47 смертей, а JHU - 68 смертей.

Напомним, накануне Бавария стала первой федеральной землей Германии, которая вводит строгие ограничения на передвижение людей для борьбы с распространением коронавирус.

С субботы покидать собственную квартиру жителям Баварии разрешено только по уважительным причинам. К ним относятся добирания на работу, совершение покупок, посещение врача и аптеки, помощь другим, посещение "партнеров по жизни", а также спорт и передвижения на свежем воздухе - но только изолированно или с людьми, с которыми живет человек.

Темы: Германия коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Баварии строго ограничили передвижение людей 20 марта 2020, 14:51
Коронавирус: в Германии резко возросло число заражений - сразу на 3000 случаев за сутки 20 марта 2020, 12:16
Меркель: Коронавирус – самый большой вызов Германии после Второй мировой войны 19 марта 2020, 09:51
Все новости
Главные новости
Аваков анонсировал жесткие ограничения, настаивает на "полном карантине"
Умерла социолог Ирина Бекешкина
Мэр Черновцов просит ввести в области чрезвычайное положение
Коронавирус на Тернопольщине: больной оказался священником
Все новости
Лайфхаки

Как сделать так, чтобы от ношения маски не болели уши

ТаблоID

Мировые селебрити, которые сделали пожертвования для преодоления пандемии коронавируса и ее последствий

Поиск по сайту
Архив
Весь архів