В Словакии назначили новое правительство, кроме главы МИД, которого ждет карантин

Президент Словакии Зузана Чапутова назначила новое правительство во главе с премьером Игорем Матовичем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Aktuality.

Утром в субботу в Братиславском граде состоялась церемония подписания коалиционного соглашения. К правящей коалиции вошли четыре партии OĽaNO, "Мы – семья", SaS и "За людей".

Правительство берет на себя не только власть, но и прежде всего ответственность, заявила президент Зузана Чапутова после назначения членов правительства.

По ее словам, Словакия нуждается в ответственном и достойном правительстве, сильных лидерах и государственных деятелях. В связи с распространением нового коронавирус она также заявила о необходимости защитить как можно больше жизней.

Матович пообещал, что его кабинет будет управлять открыто, не отрываясь от жизни людей. Среди приоритетов правительства он назвал борьбу с пандемией коронавирус.

Кроме премьера, в новом правительстве 15 министров. Больше всего кресел досталось партии премьера OĽaNO.

Следует отметить, что будущий глава МИД Иван Корчок не смог посетить церемонию назначения правительства, поскольку он, как посол США занимается репатриацией словаков в связи с эпидемией коронавируса.

Корчок выразил надежду, что сможет вылететь в Словакию в понедельник. После этого его ждет 14-дневный карантин, как и всех, кто возвращается в страну из-за рубежа.

О новое правительство Словакии читайте в статье Словацкое турбоправительство: сможет ли власть "новых лиц" справиться с кризисом в стране.