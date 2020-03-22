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В Румынии подтвердили первую смерть от коронавируса

Воскресенье, 22 марта 2020, 11:19
В Румынии подтвердили первую смерть от коронавируса

В Румынии в воскресенье утром подтвердили первую смерть от коронавируса: скончался 67-летний мужчина, приехавший из Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Romania TV.

 "Зарегистрирована первая смерть пациента, зараженного новым коронавирусом на румынской территории. Это 67-летний пациент, у которого подтвердили COVID-19 18.03.2020 в больнице Филиаши", - говорится в официальном заявлении Минздрава.

Также отмечается, что у пациента было очень серьезное заболевание, ему диагностировали рак.

Мужчина жил во Франции почти 10 лет, там же ему диагностировали рак легких на последней стадии. Он попросил доставить его в Румынию и прибыл 6 марта в аэропорт Крайова в сопровождении французского социального работника.

15 марта мужчина почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь, которая доставила его в больницу Филиаши. После подтвержденных анализов на коронавирус его перевезли в инфекционное отделение больницы в Крайове.

По последним данным в Румынии зафиксировано 367 случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, 16 марта президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о введении с понедельника чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса. 

Темы: коронавирусРумыния
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