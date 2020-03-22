В Швейцарии количество больных коронавирусом превысило 7000 человек

622 просмотра
Воскресенье, 22 марта 2020, 18:59

В Швейцарии было зарегистрировано более 900 новых случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Swiss Info.

По данным Министерства здравоохранения, общее число подтвержденных инфекций достигло 7014, в результате болезни умерли 60 человек.

Власти предупреждают, что для снижения уровня распространения инфекции потребуется как минимум неделя.

Правительство рекомендовало всем гражданам оставаться дома, особенно больным и старикам. Объявлен запрет на проведение собраний более пяти человек по всей стране и принятии дополнительные меры по поддержке экономики.

Наиболее пострадавший швейцарский кантон, Тичино на границе с Италией, остановил все производство. В кантоне зафиксировано 918 случаев заражения и 28 смертей.

Темы: Швейцария коронавирус


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Швейцарии запретили собираться более пяти человек 22 марта 2020, 02:24
В Швейцарии количество больных коронавирус выросла до 2200, закрыты школы и парламент 16 марта 2020, 10:40
Коронавирус: Женевский автосалон отменили впервые с 1947 года 28 февраля 2020, 15:19
Все новости
Главные новости
Аваков просит губернаторов разобраться с продовольственными рынками
Врачи "скорой" будут делать экспресс-тесты на коронавирус – Минздрав
МОЗ исправил данные о 8 украинцах, поборовших COVID-19: диагноз не подтвердился
В МОЗ объяснили различные данные о количестве инфицированных в Украине
Все новости
Фото

10 честных фото об этом абсурдном мире

исследование

Что известно о разработке вакцины против COVID-19

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!