От коронавируса во Франции умерли 860 человек, инфицированы почти 20 тысяч

Во Франции в течение последних суток от коронавируса умерли 186 человек, таким образом общее число умерших выросло до 860.

Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран во время ежедневной пресс-конференции, сообщает "Европейская правда".

По состоянию на вечер 23 марта во Франции подтверждены 19 856 случаев заражения коронавирусом.

Это на 3167 больше больных, чем в воскресенье вечером.

Среди 860 умерших – четверо врачей.

Также по состоянию на понедельник во Франции госпитализированы с коронавирусом 8 675 человек, из них 1435 были госпитализированы в течение последних 24 часов.

2082 пациенты находятся в реанимации.