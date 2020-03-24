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Франция усилила жесткий карантин: ограничение на пробежки и закрытие рынков

Вторник, 24 марта 2020, 08:26

Французский премьер-министр Эдуар Филипп вечером 23 марта объявил о новых ограничениях для борьбы с коронавирусом в стране, которая до этого уже строго ограничила возможность выхода из дома.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Начиная со вторника пробежки на расстояние в радиусе более 1 километра от места проживания запрещены. Выходить на улицу с целью физической активности больше, чем на час, нельзя. Заниматься этими активностями разрешено один раз в день.

Кроме того, глава правительства объявил о закрытии рынков под открытым небом, которые работали во Франции до сегодняшнего дня. В деревнях и маленьких коммунах, где рынки являются одним из основных источников, местные префектуры смогут отдельными распоряжениями позволять работу рынков.

Франция находится в закрытом режиме уже почти неделю. Выход из дома разрешен только в случае крайней необходимости.

Нарушение правил карантина во Франции наказывается штрафом в размере 135 евро, 1500 евро в случае "рецидива" в течение 15 дней, а в случае 4 нарушений в течение 30 дней - 3700 евро или максимум 6 месяцев заключения.

За последние сутки количество смертей, связанных с коронавирусом, выросло во Франции до 860.

Темы: ФранциякарантинкоронавирусCovid-2019Европа
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