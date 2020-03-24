В Германии число заражений коронавирусом за сутки увеличилось почти на 5000

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Вторник, 24 марта 2020, 09:58

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки выросло на 4764 случая.

Таковы данные федерального Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutschlandfunk.

Согласно этим данным, в настоящее время вирусом в Германии заражены 27 436 человек.

Количество погибших за последние сутки выросла с 86 до 114 человек.

В то же время, по данным американского университета Джона Хопкинса, в ФРГ насчитывается около 29 000 инфицированных. 123 человека умерли от болезни легких, вызванной коронавирусом.

Разные цифры объясняются тем, что в качестве основы учреждения используют различные данные.

Данные Института Роберта Коха используют информацию, переданную местными органами здравоохранения, и могут быть неточными - из-за отсутствия полной официальной информации.

Американский университет Джона Хопкинса берет данные из общедоступных источников в интернете, официальных сайтов органов власти и их Twitter-аккаунтов, а также местных СМИ.

Накануне сообщалось, что число подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло до 22 672.

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Темы: Германия Covid-2019 коронавирус


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