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"Дипломаты не пустили": посол рассказал, как молодежь хитростями избегает эвакуации из Австрии

Вторник, 24 марта 2020, 09:39

Группа молодых украинцев, чтобы остаться на карантине в Вене, убеждала родителей, что посольство заблокировало их возвращение домой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей Facebook-странице рассказал посол Украины в Австрии Александр Щерба.

По словам Щербы, в субботу в посольство начали звонить разъяренные родители, заявляя, что дипломаты не пустили их детей на самолет и угрожали пожаловаться на действия дипмиссии.

"Начали разбираться. Выяснилось, что группа молодых - ну очень молодых - людей решила провести карантин в Вене, без бдительного ока родителей. А чтобы в глазах родителей иметь весомую причину, решила придумать историю. Свалить все на посольство. Мол, и в аэропорт нас не пустили, и билеты кому-то не потому продали", - рассказал Щерба.

После контактов с детьми и родителями, когда выяснились все обстоятельства, одну девушку доставили домой. Группа других молодых людей пока остается в Вене. Щерба обратился к ним с призывом приобрести билет на самолет, вылетающий во вторник.

"Хочу обратиться к ним: Завтра рейс на самолет! В 14:00! В аэропорт всех пускают! Билеты продаются онлайн! Спешите! Консул, которого вы оклеветали, предоставит вам всю необходимую помощь!", - написал посол.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, по состоянию на 23 марта около 20 тысяч украинцев просят вернуть их домой из-за границы.

Темы: коронавирусАвстрия
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