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Молдова усиливает чрезвычайное положение: закрывают парки и вовлекают армию

Вторник, 24 марта 2020, 11:04

С 25 марта в городах и селах Молдовы запретят прогулки в парках и других общественных местах для предотвращения риска распространения коронавируса, к охране порядка привлекают армию.

Об этом заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"Начиная с 25 марта, в городах и селах закроют доступ во все парки, площадки и другие общественные места, чтобы остановить распространение вируса. За соблюдением гражданами этих решений будут следить сотрудники МВД. На этом этапе уже необходимо на помощь полиции привлекать военнослужащих для охраны правопорядка", - сказал Кику.

Также, по его словам, с 1 апреля пожилым людям будут приносить пенсии и социальные пособия на дом.

"Пожилым людям запрещено находиться в общественных местах. За исключением того, если им нужно на работу, пройти срочное медицинское обследование или купить продукты. Мы предоставим им все, что нужно, только чтобы в этот период они оставались дома", — сказал премьер.

Премьер также заявил, что АЗС запрещено оказывать услуги общественного питания, чтобы избежать большого скопления людей.

"Большинство станций АЗС предоставляют и услуги общественного питания. Это запрещено. Предотвращение массового скопления людей - лучший способ остановить распространение вируса", - сказал премьер.

В Молдове 23 марта подтвердили 15 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее количество заболевших возросло до 109 человек, из которых двое выздоровели, один умер.

Молдова ввела чрезвычайное положение 17 марта сроком на 2 месяца.

Темы: Молдовакарантин
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