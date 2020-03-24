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Испания: более 500 погибших за сутки, общее число заражений приблизилось к 40 тысячам

Вторник, 24 марта 2020, 13:46
Испания: более 500 погибших за сутки, общее число заражений приблизилось к 40 тысячам

В Испании за последние сутки от коронавируса умерли 514 человек, что на 24% больше, чем днем ранее.

Соответствующие данные обнародовало Министерство здравоохранения Испании, сообщает "Европейская правда".

Количество людей, инфицированных коронавирусом в Испании, увеличилось за последние 24 часа на 6582 человека, особенно в Каталонии и Мадриде, достигнув 39 673 случаев. Рост по сравнению с предыдущими сутками составил 20%. 2636 человек находятся в отделениях интенсивной терапии.

Общее число смертей от коронавируса возросло до 2696.

Всего с начала эпидемии в Испании выздоровели почти 3800 человек.

Ранее сообщалось, что коронавирусом в Испании заразились почти 4000 медицинских работников.

Согласно последним данным Минздрава в Украине 97 инфицированных коронавирусом.

 

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