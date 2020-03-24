Испания: более 500 погибших за сутки, общее число заражений приблизилось к 40 тысячам

4434 просмотра
Вторник, 24 марта 2020, 14:46

В Испании за последние сутки от коронавируса умерли 514 человек, что на 24% больше, чем днем ранее.

Соответствующие данные обнародовало Министерство здравоохранения Испании, сообщает "Европейская правда".

Количество людей, инфицированных коронавирусом в Испании, увеличилось за последние 24 часа на 6582 человека, особенно в Каталонии и Мадриде, достигнув 39 673 случаев. Рост по сравнению с предыдущими сутками составил 20%. 2636 человек находятся в отделениях интенсивной терапии.

Общее число смертей от коронавируса возросло до 2696.

Всего с начала эпидемии в Испании выздоровели почти 3800 человек.

Ранее сообщалось, что коронавирусом в Испании заразились почти 4000 медицинских работников.



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Олимпиаду-2020 отложили на год
В Украине 97 случаев заболевания коронавирусом
МОЗ: Карантин действует, заболеваемость на грипп и ОРВИ падает
Кличко о восстановлении обучения в школах: Пока рано говорить
Все новости
Кино

Сериалы о эпидемиях с хорошим финалом

мнение

Почему нас тянет к холодильнику: 7 неожиданных причин

Поиск по сайту
Архив
Весь архів