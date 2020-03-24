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18 дней интенсивной терапии: в Италии выписали из больницы "пациента №1"

Вторник, 24 марта 2020, 14:10
18 дней интенсивной терапии: в Италии выписали из больницы пациента №1

Из больницы "Сан Маттео" в итальянской Павии выписали 38-летнего жителя города Кодоньо, так называемого "пациента №1", с которого началась локальная вспышка коронавируса в Ломбардии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Маттиа, так зовут мужчину, вечером 19 февраля был госпитализирован в больницу города Лодиджани, а затем перемещен в крайне тяжелом состоянии в реанимацию больницы Павии.

9 марта он начал дышать самостоятельно.

После своей выписки из больницы он записал аудиообращение, в котором призвал людей оставаться дома, чтобы предотвратить распространение инфекции.

"Трудно сказать, что со мной произошло, я помню госпитализацию, я был 18 дней в реанимации, а затем в инфекционном отделении, где я начал контактировать с реальным миром и опять самостоятельно дышать", - рассказал Маттиа.

"Профилактика необходима для того, чтобы не распространять инфекцию. Мне очень повезло, что меня вылечили", - добавил он.

Посоветовав людям не выходить из дома, он попросил уважать его личную жизнь: "Я хочу забыть этот трагический опыт и вернуться к нормальной жизни".

Мужчина ожидает рождения ребенка в течение нескольких ближайших дней. На прошлой неделе итальянские СМИ сообщили о смерти его отца, жившего в одном из городов Ломбардии, которые в начале оказались в центре эпидемии.

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Темы: ИталияCovid-2019коронавирус
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