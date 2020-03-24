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В Нидерландах рекордное число новых случаев и умерших от коронавируса

Вторник, 24 марта 2020, 16:29
В Нидерландах рекордное число новых случаев и умерших от коронавируса

Число подтвержденных случаев коронавируса в Нидерландах во вторник увеличилось на 811, что на 17% больше, чем днем ​​ранее. Общее количество инфицированных составляет 5560 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

За последние сутки также рекордно выросло число умерших пациентов - 63, общее количество умерших увеличилось до 276. Все они были в возрасте от 55 до 97 лет.

Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в провинции Северный Брабант (1739 человек), далее следуют Южная Голландия (758) и Северная Голландия (740).

В больницах находятся 1495 человек, в понедельник были госпитализированы 265 больных.

Национальный институт здравоохранения заявил, что ожидаемые меры, принятые в Нидерландах в этом месяце, такие как закрытие ресторанов, школ и запрет на общественные собрания, начнут давать эффект "в конце этой недели или в начале следующей".

Напомним, правительство Нидерландов 23 марта ввело ряд новых мер по борьбе с коронавирусом, среди которых - запрет общественных собраний до 1 июня.

Граждан, которые не соблюдают правила, могут штрафовать на 400 евро.

Темы: коронавирусНидерландыCovid-2019
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