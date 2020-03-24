Бой Ломаченко перенесли из-за коронавируса

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Вторник, 24 марта 2020, 22:49

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом перенесли на неопределенный срок.

Источник: сайт World Boxing Organization

Дословно: "На фоне текущей ситуации во всем мире, вызванной Covid-19, WBO отложила все соревнования по боксу ориентировочно по июнь 2020".

Детали: Новая дата боя пока неизвестна.

Бой Ломаченко с Лопесом планировали провести 30 мая.

Украинская правда
Темы: коронавирус спорт


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