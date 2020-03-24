Бой Ломаченко перенесли из-за коронавируса
405 просмотров
Вторник, 24 марта 2020, 22:49
Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом перенесли на неопределенный срок.
Источник: сайт World Boxing Organization
Дословно: "На фоне текущей ситуации во всем мире, вызванной Covid-19, WBO отложила все соревнования по боксу ориентировочно по июнь 2020".
Детали: Новая дата боя пока неизвестна.
Бой Ломаченко с Лопесом планировали провести 30 мая.
Украинская правда
powered by lun.ua
Подпишитесь на наши уведомления!