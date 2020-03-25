У Шмыгаля создали "мозговой центр" для реагирования на экономические вызовы

248 просмотров
Среда, 25 марта 2020, 00:28

По словам премьер-министра Денис Шмыгаля, представители аналитических центров, украинского бизнеса и Офиса президента договорились создать открытую платформу для разработки решений, которые бы реагировали на экономические вызовы.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram

Дословно: "Сегодня я провел видеовстречу с представителями аналитических центров, украинского бизнеса и Офиса Президента. На ней мы договорились, что формируем открытую стратегическую платформу, созданную на основе профессионализма".

Детали: Созданная платформа будет "мозговым центром", который будет разрабатывать решения по реагированию на чрезвычайные экономические проблемы.

"Будем честными: мы не знаем, сколько это будет продолжаться. Мы уже знаем, что надо сделать, чтобы преодолеть вирус. В то же время страна должна мобилизовать ресурсы для реагирования на экономические вызовы", – говорится в заметке главы правительства.

Отмечается, что к нему уже присоединились Институт экономики и прогнозирования НАН Украины, Новая Страна, Разумков Центр, Ukrainian Institute for the Future, Укрпромвнешэкспертиза.

Украинская правда
Темы: Кабинет министров Шмыгаль экономика


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кабмин согласовал с МВФ финальную версию "антиколомойського закона" — СМИ 24 марта 2020, 13:26
В Кабмине заявили, что не видят оснований для реструктуризации госдолга 24 марта 2020, 10:47
В январе-феврале Украина продала медтоваров, которые помогают бороться с Covid-19 на $ 15 млн – StateWatch 24 марта 2020, 10:34
Все новости
Главные новости
В Киеве возросло число больных Covid-19, теперь их 31 – Кличко
На Днепропетровщине умер мужчина с подозрением на коронавирус
У еще одного нардепа коронавирус, заседание Рады перенесли – Лещенко
В столичной клинике скрыли заражения коронавирусом: полиция обратилась к Минздраву
Все новости
безопасность

Что делать жертвам домашнего насилия в период карантина: контакты служб помощи

читай!

30 украинских книг для семейного чтения

Поиск по сайту
Архив
Весь архів