Зеленский: строительство дорог и инфраструктуры не должно останавливаться во время карантина

Реализация проекта "Большая стройка" должна быть продолжена, но с соблюдением всех мер безопасности работников в условиях карантина.

Источник: президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания с городскими головами областных центров и председателями ОГА, которого цитирует пресс-служба ОП.

Прямая речь: "Полностью остановить страну мы не имеем права. Проект "Большая стройка" должен быть продолжен, но все должно быть безопасно".

В ОП напомнили, "Большая стройка" - это совместный проект президента и правительства Украины, предусматривающий сооружение дорог и инфраструктурных объектов по всей стране.

Что было раньше: 17 марта в "Укравтодоре" заявили, что замедление сезона дорожных работ в условиях карантина пока не предвидится.

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Напомним: