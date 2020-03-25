Зеленский: строительство дорог и инфраструктуры не должно останавливаться во время карантина

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Среда, 25 марта 2020, 18:03

Реализация проекта "Большая стройка" должна быть продолжена, но с соблюдением всех мер безопасности работников в условиях карантина.

Источник: президент Владимир Зеленский во время селекторного совещания с городскими головами областных центров и председателями ОГА, которого цитирует пресс-служба ОП.

Прямая речь: "Полностью остановить страну мы не имеем права. Проект "Большая стройка" должен быть продолжен, но все должно быть безопасно".

В ОП напомнили, "Большая стройка" - это совместный проект президента и правительства Украины, предусматривающий сооружение дорог и инфраструктурных объектов по всей стране.

Что было раньше: 17 марта в "Укравтодоре" заявили, что замедление сезона дорожных работ в условиях карантина пока не предвидится.

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Напомним:

  • 27 февраля "Укравтодор" презентовал "Интерактивную карту", на которой можно увидеть участки, которые ремонтируются службой, получить информацию о состоянии проезда и обратиться с проблемами.
  • По состоянию на 20 февраля 2020 года "Укравтодор" начал работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины.
  • "Укравтодор" за 2020-2021 годы намерен поднять Украину в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума по качеству дорог на 10-15 позиций по сравнению с показателем 2019 года (114 позиция).
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина отойдет от ямочного ремонта дорог и будет проводить только капитальные ремонты с гарантией.

Темы: дороги карантин Зеленский


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