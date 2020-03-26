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Лидеры ЕС рассмотрят "план Маршалла" для спасения экономики

Четверг, 26 марта 2020, 10:25

Лидеры ЕС в четверг обсудят так называемый "план Маршалла", пакет стимулов для борьбы с последствиями коронавируса для экономики блока, заявил в среду президент Европейского совета Шарль Мишель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В четверг главы стран-членов ЕС проведут видеоконференцию по ситуации с коронавирусом. Ожидается, что они призовут Европейскую комиссию сформировать новый план восстановления экономики блока.

В эфире бельгийского телеканала LN24 Мишель рассказал, что ранее на этой неделе он обсудил с послами стран ЕС "то, как мы собираемся ввести стратегию стимулирования, которую я называю "план Маршалла".

"Когда я говорю "план Маршалла", я говорю с большими амбициями", - отметил председатель Евросовета. По его словам, влияние экономического шока на бизнес означает, что "мы должны быть очень активными".

Мишель объяснил, что это должен быть внутриевропейский план, который должен мобилизовать капитал ЕС в рамках европейского бюджета, а также мобилизовать национальные фонды и частный сектор. "Мы должны будем использовать все инструменты", - добавил он.

В проекте заявления, подготовленном для обсуждения лидерами, сказано, что Евросоюзу необходимы "стратегия выхода, комплексный план восстановления и беспрецедентные инвестиции" для борьбы с кризисом.

Лидеры стран-членов блока ранее призвали ЕС разработать план по смягчению экономических последствий пандемии. В частности, премьер Португалии предостерегал от негативного эффекта, "подобного цунами".

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Темы: ЕСэкономикакоронавирусCovid-2019
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