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Из Британии отправляются последние рейсы с украинцами перед закрытием границы

Пятница, 27 марта 2020, 10:35

В пятницу утром спецрейс авиакомпании SkyUp возвращает в Украину 180 граждан, которые "застряли" в Британии из-за связанного с эпидемией коронавируса закрытия границ.

Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании в Twitter, пишет "Европейская правда".

Самолет SkyUp со 180 украинцами на борту выполняет рейс по маршруту Лондон-Киев. Всего на самолетах МАУ и SkyUp в Украину из Великобритании вернулись уже 1014 граждан.

Кроме того, добавили в посольстве, в 18:00 из Лондона еще один рейс выполнит МАУ. По состоянию на утро пятницы в продаже осталось 50 билетов.

Как известно, 28 марта государственная граница Украины будет закрыта, объявил президент Владимир Зеленский. О гражданах Украины, которые останутся за ее пределами, будут заботиться дипломаты.

Подробнее об этом читайте на сайте "Европейской правды": "Как Украина закрывает границы с 28 марта: разъяснение МИД".

Также Министерство инфраструктуры сообщило, что 27 марта украинские авиакомпании SkyUp и МАУ выполнят рейсы из Казахстана, Польши, Израиля, Австрии, Литвы, Катара, Франции и Германии, чтобы вернуть украинских граждан.

МИД обращается ко всем гражданам Украины за границей, кто еще не приобрел билеты или не успел приобрести билеты на даты вылета до 27 марта включительно, с просьбой не покупать билеты на более поздние даты, даже если они доступны на сайтах авиакомпаний, а рассмотреть возможность продлить свое пребывание в этой стране, где есть такая возможность.

Возможность организации дополнительных рейсов будет зависеть исключительно от эпидемической ситуации внутри страны и возможности Минздрава обеспечить надлежащие карантинные меры для всех, кто прибывает такими рейсами, заявили в МИД.

После 27 марта вернуться в Украину можно будет пешком или на автомобиле. Чтобы проверить, какой пункт пропуска предоставляет такую ​​возможность, нужно воспользоваться оперативной информацией на интерактивной карте пунктов пропуска.

Темы: Великобританияукраинцыкоронавирус
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