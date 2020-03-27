"Украинская правда" проведет первое онлайн-интервью в Facebook

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Пятница, 27 марта 2020, 12:40

27 марта "Украинская правда" будет брать онлайн-интервью у народного депутата фракции "Голос" и лидера группы "Океана Эльзы" Святослава Вакарчука.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Посмотреть интервью в режиме реального времени можно будет на странице УП в Facebook.

Эфир запланирован на 19.00.

Присоединяйтесь и оставляйте свои вопросы в комментариях. Самые интересные из них зададут во время разговора.

Украинская правда
Темы: Вакарчук


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