27 марта "Украинская правда" будет брать онлайн-интервью у народного депутата фракции "Голос" и лидера группы "Океана Эльзы" Святослава Вакарчука.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Посмотреть интервью в режиме реального времени можно будет на странице УП в Facebook.

Эфир запланирован на 19.00.

Присоединяйтесь и оставляйте свои вопросы в комментариях. Самые интересные из них зададут во время разговора.