Онлайн с Вакарчуком. УП использует формат Facebook-интервью
Пятница, 27 марта 2020, 11:40
27 марта "Украинская правда" будет брать онлайн-интервью у народного депутата фракции "Голос" и лидера группы "Океана Эльзы" Святослава Вакарчука.
Источник: "Украинская правда"
Детали: Посмотреть интервью в режиме реального времени можно будет на странице УП в Facebook.
Эфир запланирован на 19.00.
Присоединяйтесь и оставляйте свои вопросы в комментариях. Самые интересные из них зададут во время разговора.
Украинская правда