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Коронавирус: Минздрав придумал, что делать с людьми без деклараций с семейным врачом

Суббота, 28 марта 2020, 10:08
Коронавирус: Минздрав придумал, что делать с людьми без деклараций с семейным врачом

Минздрав Украины порекомендует доукомплектовать центры первичной медико-санитарной помощи врачами, которые будут оказывать помощь пациентам без деклараций с семейным врачом в случае подозрения на коронавирус.

Источник: главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге в субботу, передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы будем рекомендовать центры первичной медико-санитарной помощи дополнительно укомплектовать врачами, которые будут консультировать больных с коронавирусной болезнью и другими симптомами острой респираторной болезни на период эпидемии в Украине: именно тех пациентов, у которых отсутствуют декларации с семейным врачом".

"В случае, если есть высокая температура, кашель сухой и затрудненное дыхание, мы рекомендуем не затягивать, а обратиться за медицинской помощью, в том числе путем вызова экстренной медицинской помощи".

Детали: Ляшко также призвал граждан Украины, которые ещё не подписали декларации, решить этот вопрос.

Украинская правда

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Темы: Минздравкоронавирусмедицина
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