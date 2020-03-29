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Эпидемия в Британии: число погибших возросло до 1228

Воскресенье, 29 марта 2020, 17:31
Эпидемия в Британии: число погибших возросло до 1228

За сутки в Великобритании от коронавируса умерли 209 больных, увеличив общее количество погибших до 1228.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Министерства здравоохранения и социальной защиты Великобритании.

Количество инфицированных за последние 24 часа увеличилось более чем на 2400 и достигло 19 500.

Всего тесты на коронавирус сдали около 128 тысяч британцев.

Пик эпидемии в Соединенном королевстве будет зависеть от того, насколько люди будут соблюдать карантин, но ограничения будут необходимы на протяжении длительного времени, отметил министр Кабинета министров Майкл Гоув, сообщает The Guardian.

"Уже хорошо, что Национальная служба здоровья увеличила количество койко-мест, и мы будем в лучшей ситуации, когда количество больных возрастет", - отметил Гоув.

По его словам, в Британии есть чуть больше 8000 аппаратов для искусственной вентиляции легких, поставка еще 8000 ожидается.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая людей оставаться дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать чрезменой нагрузки на систему здравоохранения.

Сам Борис Джонсон также заболел – о положительном результате теста стало известно 27 марта. Он продолжает возглавлять правительство, но находится в домашней самоизоляции.

Кроме того, заразились министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок и наследник британского престола принц Чарльз.

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