Обстрелы на Донбассе: двое военных ранены, трое получили боевую травму

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Вторник, 3 марта 2020, 07:15

2 марта боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов двое украинских защитников ранены, еще трое получили боевые травмы.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Российские наемники открывали огонь у Марьинки и Опытного из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, у Красногоровки – с ствольной артиллерии, вблизи Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов. Также обстрелы велись рядом с Новомихайловкой, Лебединским, Орехово, Новотошковское и Крымским.

Кроме того, в штабе сообщили, что российские оккупационные войска понесли потери в течение последних двух дней: четверо наемников были ликвидированы, двое ранены. Также было уничтожено две единицы военного вооружения

Напомним:

  • 1 марта вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС Объединенные силы на Донбассе


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