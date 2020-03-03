2 марта боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов двое украинских защитников ранены, еще трое получили боевые травмы.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Российские наемники открывали огонь у Марьинки и Опытного из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, у Красногоровки – с ствольной артиллерии, вблизи Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов. Также обстрелы велись рядом с Новомихайловкой, Лебединским, Орехово, Новотошковское и Крымским.

Кроме того, в штабе сообщили, что российские оккупационные войска понесли потери в течение последних двух дней: четверо наемников были ликвидированы, двое ранены. Также было уничтожено две единицы военного вооружения

Напомним: