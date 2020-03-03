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СБУ отрицает версию Арахамии по взрывам на арсенале в Балаклее

Вторник, 3 марта 2020, 14:40
СБУ отрицает версию Арахамии по взрывам на арсенале в Балаклее

Служба безопасности Украины продолжает активное расследование обстоятельств взрывов на военных складах в Балаклее Харьковской области, основной версией следствия является диверсия.

Источник: пресс-служба СБУ в ответ на запрос "Украинской правды"

Дословно: "Инициированная Службой комплексная экспертиза подтвердила основную версию следствия. Согласно заключению эксперта зафиксированный радиолокационными станциями Госпредприятия "Украэрорух" "пролет беспилотного летательного аппарата над территорией Арсенала связан с наступлением событий, а именно с применением (сбросом) неуправляемых боеприпасов по площадкам открытого хранения боеприпасов".

Детали: Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказал мнение, что версия о диверсии с беспилотником политически ангажирована.

В СБУ отмечают, что детонацию на складах вызвали взрывы термобарических боеприпасов, которые были применены с беспилотного летального аппарата.

В то же время отмечается, что следователи не исключают и другие версии взрывов на артиллерийских складах, которые проверяются в ходе расследования.

Однако указывают, что версия сокрытия недостатка боеприпасов на сумму 560 миллионов не нашла своего подтверждения.

Следствие установило, что, действительно, по результатам аудиторской проверки от 28.02.2017 были установлены "риски нехватки боеприпасов" на сумму 560 миллионов гривен. То есть на боеприпасы, которые были отпущены с Арсенала, в воинские части не поступили в установленном порядке документы об их получении и оприходовании.

Однако уже после событий на Арсенале путем встречных проверок в большинстве случаев была подтверждена отгрузка боеприпасов и сумма "рисков нехватки боеприпасов" уменьшилась до 748 тысяч гривен.

В СБУ говорят, что сам факт подрыва Арсенала никак не повлиял и не мог повлиять на результаты аудиторской проверки.

Дополнительно: Сейчас Офисом генерального прокурора оснований для дальнейшего осуществления расследования другим органом досудебного следствия не установлено.

Что предшествовало: Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что основная версия причин пожара и взрывов на складе боеприпасов в Балаклея Харьковской области была политически ангажированной.

Арахамия отметил, это его личное мнение: что версия о диверсии "была политически ангажированной и вообще была фейковой".

Знать больше: На пороховой бочке. Когда и почему в Украине взрывались армейские склады

Предыстория:

  • 23 марта 2017 года начались взрывы на складах воинской части А1352 вблизи города Балаклея Харьковской области. Пожар тушили несколько дней. Причиной называли диверсию и беспилотник.
  • Арахамия возглавляет временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования пожаров (взрывов) на складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы в Ичне (Черниговская обл.), Калиновке (Винницкая обл.), Балаклее (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл .), Кривом Роге (Днепропетровская обл.).

Валентина Романенко, УП

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Темы: взрывХарьковская областьармияСБУ
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