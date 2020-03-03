С моста Патона хлынул водопад кипятка: прорвало теплотрассу

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Вторник, 3 марта 2020, 16:44

На мосту имени Патона в столице произошел прорыв теплотрассы. Сейчас КП "Киевтеплоэнерго" локализовало повреждение трубопровода.

Источник: департамент транспортной инфраструктуры КГГА, сайт горсовета

Дословно: "На мосту им.Патона произошел прорыв теплотрассы. На место происшествия выехала аварийная бригада по ликвидации повреждения. На несущую конструкцию моста прорыв не влияет".

Детали: Сейчас "Киевтеплоэнерго" локализовало повреждения трубопровода.

Ремонтные работы планируется завершить 4 марта к концу дня.

Услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения будет приостановлено ​​до около 200 жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки.

Диаметр трубопровода - 600 мм. Год ввода в эксплуатацию - 1962.

Движение транспорта на мосту на время ремонтных работ не ограничивается.

Украинская правда
Темы: Киев авария теплокоммунэнерго


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