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Зеленский назвал Авакова одним из самых эффективных чиновников

Вторник, 3 марта 2020, 19:47

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуги народа" заявил, что министр МВД Арсен Аваков должен остаться на посту

Источник: собеседники УП во фракции "Слуга народа"

Детали: На заседании фракции несколько депутатов возмущались, почему президент не увольняет Авакова, поскольку, когда формировалось правительство в августе 2019 года, он заявлял, что Аваков остается на посту временно.

На это Зеленский сказал: "он один из самых эффективных чиновников"

Что было раньше: Арсена Авакова назначили министром внутренних дел 27 февраля 2014 и переназначили на должность 29 августа 2019. Он один из двух министров предыдущего правительства, который остался в Кабмине при новой власти.

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Предыстория:

4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать "вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка".

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Темы: АваковЗеленскийКабинет министров
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