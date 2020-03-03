В правительстве проверят, как министерства тратят бюджет

В 2020 году обзор бюджетных расходов проведут в 11 распорядителей средств, среди которых - 8 министерств.

Источник: пресс-служба Минфина

Детали: В рамках перехода Украины к среднесрочному бюджетному планированию обзор расходов государственного бюджета в текущем году будет проведен в 16 сферах деятельности главных распорядителей средств государственного бюджета. Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства 3 марта 2020.

Объем расходов, которые будут охвачены обзорами, составляет почти 143 млрд грн, в том числе около 40 млрд грн - расходы по бюджетным программам, обзоры расходов которых начаты в 2019 году и должны быть завершены в 2020 году.

Обзор проведут в:

Министерстве образования и науки

Министерстве развития общин и территорий

Министерстве здравоохранения

Министерстве социальной политики

Министерстве иностранных дел

Министерстве культуры, молодежи и спорта

Министерстве энергетики и защиты окружающей среды

Министерстве инфраструктуры

Государственном агентстве автомобильных дорог

Государственной судебной администрации

Национальной академии наук

Обзоры расходов проводить специально созданные рабочие группы, в состав которых войдут представители соответствующих распорядителей бюджетных средств и Минфина, а также независимые эксперты.

Справка: Обзор расходов (spending review) - ключевой элемент для создания эффективной системы планирования бюджета на среднесрочную перспективу. Такая комплексная оценка покажет, эффективно ли распределены государственные расходы, и поможет выявить неэффективные либо неактуальны расходы. Таким образом, будет понятно, какие из программ заслуживают лучшего финансирования, или, наоборот, средства из которых стоит перераспределить на другие программы.

Напомним: