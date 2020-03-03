В правительстве проверят, как министерства тратят бюджет
В 2020 году обзор бюджетных расходов проведут в 11 распорядителей средств, среди которых - 8 министерств.
Источник: пресс-служба Минфина
Детали: В рамках перехода Украины к среднесрочному бюджетному планированию обзор расходов государственного бюджета в текущем году будет проведен в 16 сферах деятельности главных распорядителей средств государственного бюджета. Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства 3 марта 2020.
Объем расходов, которые будут охвачены обзорами, составляет почти 143 млрд грн, в том числе около 40 млрд грн - расходы по бюджетным программам, обзоры расходов которых начаты в 2019 году и должны быть завершены в 2020 году.
Обзор проведут в:
- Министерстве образования и науки
- Министерстве развития общин и территорий
- Министерстве здравоохранения
- Министерстве социальной политики
- Министерстве иностранных дел
- Министерстве культуры, молодежи и спорта
- Министерстве энергетики и защиты окружающей среды
- Министерстве инфраструктуры
- Государственном агентстве автомобильных дорог
- Государственной судебной администрации
- Национальной академии наук
Обзоры расходов проводить специально созданные рабочие группы, в состав которых войдут представители соответствующих распорядителей бюджетных средств и Минфина, а также независимые эксперты.
Справка: Обзор расходов (spending review) - ключевой элемент для создания эффективной системы планирования бюджета на среднесрочную перспективу. Такая комплексная оценка покажет, эффективно ли распределены государственные расходы, и поможет выявить неэффективные либо неактуальны расходы. Таким образом, будет понятно, какие из программ заслуживают лучшего финансирования, или, наоборот, средства из которых стоит перераспределить на другие программы.
Напомним:
- В 2019 году обзор должны были провести Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения, Министерство энергетики и угольной промышленности, Министерство социальной политики и Министерство аграрной политики. Однако выполнили это не все.
- Отчеты, обзоры расходов которых были начаты в 2019 году и на сегодняшний день не окончены (Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения и Министерство энергетики и защиты окружающей среды), должны быть поданы до 1 июня 2020 года.