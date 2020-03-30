Правительство Британии начало борьбу с фейками о коронавирусе

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Понедельник, 30 марта 2020, 11:51

В британском правительстве создали группу быстрого реагирования для борьбы с фейками об эпидемии коронавируса, которые распространяются в соцсетях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Министр культуры Оливер Дауден заявил, что необходимо принять меры, "чтобы остановить распространение лжи и слухов, которые могут стоить жизни".

Специализированное подразделение ежедневно занимается не менее 10 инцидентами.

Оно попытается решить целый ряд проблем в интернете, таких как фейковые "эксперты", которые выдают ложную медицинскую информацию, и преступники, занимающиеся фишинговыми мошенничествами.

Например, в минувший вторник, через несколько часов после того, как правительство начало рассылать текстовые сообщения, призывающие людей оставаться дома, несколько поддельных версий этого сообщения начали циркулировать в социальных сетях.

В одном из них указывалось, что его адресата оштрафовали за нарушение правил.

Правительство также запускает кампанию под названием "Не корми зверя", призывая общественность тщательно обдумать то, что они распространяют в интернете.

Ранее в ЕС заявили, что российские медиа развернули большую кампанию по дезинформации, направленную против Запада, чтобы ухудшить влияние коронавируса, создать панику и посеять недоверие в западных обществах.

Специализированная база данных ЕС зафиксировала почти 80 случаев дезинформации о коронавирусе с 22 января.

Темы: Великобритания коронавирус Covid-2019


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