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Кличко прокомментировал историю с китайскими тестами, от которых отказалась Испания

Понедельник, 30 марта 2020, 12:32
Кличко прокомментировал историю с китайскими тестами, от которых отказалась Испания

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Испания отказалась от партии тестов компании Bioeasy на антиген, а Украина получила тесты этой компании на антитела.

Источник: брифинг столичного головы 30 марта

Прямая речь: "Компания Bioeasy с 12 марта 2020 имеет сертификат на продажу четырех видов экспресс-тестов. Испания отказалась от партии тестов на антиген. Украина же получила тесты на антитела. В этом их отличие! Тесты, которые получил Киев сертифицированы в Украине.

Пожалуйста, перед тем, как распространять дежурный караул, обращайтесь к специалистам, которые смогут вам это четко объяснить".

Что было раньше: 27 марта испанские органы здравоохранения заявили, что они возвращают китайскому производителю крупную партию быстрых тестов на диагностирование коронавируса, поскольку они оказались ненадежными.

Речь шла о компании Shengzhen Bioeasy Biotechnology. Испания решила вернуть тесты после того, как микробиологи сообщили, что первые 9000 тестов из партии имеют чувствительность только 30%, а нужно как минимум 80%.

Посольство Китая в Испании обнародовало заявление, в котором отметило, что Shengzhen Bioeasy Biotechnology не имеет лицензии на продажу своей продукции, и что компания не входит в "список классифицированных поставщиков", который Китай предоставил Испании.

Shenzhen Bioeasy Biotechnology заявила, что заменит некоторые наборы для тестирования. Она отметила, что неправильные результаты могут быть следствием неудачного сбора проб или неправильного использования наборов.

Фирма заявила, что провела недостаточную коммуникацию с клиентами о том, как пользоваться комплектами.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Виталий КличкоCovid-2019коронавирус
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