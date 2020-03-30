В Германии пока не планируют смягчать карантин

Германия не планирует скорейшего прекращения или ослабления действующих ограничений для борьбы с коронавирусом.

Об этом заявил официальный представитель правительства Штеффан Зайберт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Нам нужны все меры, без сомнения. Скорость распространения вируса все еще слишком высока, чтобы можно было ослабить ограничения", - заявил Зайберт.

Он добавил, что канцлер Ангела Меркель "убеждена в том, что возлагать надежды, которые впоследствии не оправдаются, будет безответственно…".

Зайберт отметил, что Меркель будет первой, кто объявит об ослаблении мер "на основе фактов". "Она была бы счастлива сделать это, потому что она знает, что эти ограничения требуют много от многих людей", - добавил он.

Меркель также собирается оценить эффективность мер в среду во время телефонной конференции с премьер-министрами федеральных земель.

"Мы сможем увидеть насколько эффективны меры ближе к концу этой недели или к началу следующей недели. Все решения о том, как долго должны соблюдаться меры, будут основаны на этом", - сказал он.

Напомним, по состоянию на утро понедельника в Германии подтверждено чуть менее 57 300 больных с COVID-19. Большинство зараженных людей находятся в Баварии – почти 14 тысяч.