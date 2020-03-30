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Правительство Орбана получило неограниченные полномочия на время чрезвычайной ситуации в Венгрии

Понедельник, 30 марта 2020, 17:52

Парламент Венгрии предоставил правительству полномочия управлять чрезвычайной ситуацией, объявленной в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu.

Новый закон поддержали 137 депутатов, 53 были против. Закон не имеет ограничений во времени, и его строго критикуют оппоненты в Венгрии, а также международные правозащитные организации.

Правительство во время чрезвычайной ситуации получило право приостанавливать применение определенных законов, отступать от закона или принимать другие чрезвычайные меры.

Премьер-министр Виктор Орбан пообещал использовать чрезвычайные полномочия "пропорционально и рационально". Лидер оппозиционной партии Jobbik Петр Якаб заявил, что закон поставил всю венгерскую демократию "на карантин".

Правительство объявило чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса 11 марта, но согласно Конституции, это положение могло оставаться в силе в течение 15 дней без утверждения парламентом.

Законопроект, представленный министром юстиции, был призван продлить этот срок до "окончания чрезвычайной ситуации". Ожидается, что парламент больше не будет собираться в 2020 году.

Чрезвычайная ситуация также предусматривает, что муниципальные органы не могут быть распущены; выборы или референдумы не проводятся.

Кроме того, предусматриваются наказания за нарушение эпидемиологических мер, вплоть до тюремного заключения.

Решение об окончании чрезвычайной ситуации будет принимать правительство.

Темы: Венгриякоронавирус
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